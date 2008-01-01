Остановлена деятельность PNB banka — бывшего Norvik

Новости Латвия | 16 августа 2019 | 22:22

LETA LETA

Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) потребовала от PNB banka вечером 15 августа не позднее 21 часа полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе перечисление платежей клиентов, сообщает LETA. Такая мера принята во избежание утечки капиталов из банка.

Это означает, что с указанного времени остановлена работа всех расчетных карт PNB banka и банкоматов, а также все интернет-платежи.

В марте с.г. Европейский центробанк уже решил перенять PNB banka под свое прямое управление. Решение было принято в связи с запросом FKTK из-за международного судебного процесса банка против латвийского государства.

Сообщается, что показатель достаточности капитала у банка по состоянию на 31 декабря прошлого года был 12,48%, тогда как требование регулятора — обеспечить не менее 14%.

В аудированном годовом отчете кредитного учреждения за прошлый год указано, что банк в 2018-м подал в FKTK актуализированный план укрепления капитала, предусматривающий несколько сценариев развития. В том числе продажу SIA Winergy, эмиссию бессрочных облигаций, которые можно конвертировать в капитал первого уровня, продажу непрофильных активов и другие шаги. В отчете указано, что банк продолжает работать над привлечением инвесторов, пишет LETA.

В документе также указано: 28 июня 2019 года заметно изменился состав акционеров, и руководство банка расценивает эти перемены как позитивные. Новая стратегия банка (ее разработают в ближайшем будущем) позволит кредитному учреждению продолжить свою деятельность и выполнить требования регулятора к достаточности капитала.

В конце июня банк объявил, что группа инвесторов из Европы и США приобрела 60% его акций. Имена этих инвесторов не разглашались. Но как сообщало LTV, один из этих новых акционеров — ближневосточный нефтемагнат, миллиардер Роджер Тамраз.

Как уже писал Rus.lsm.lv, прежний председатель правления PNB Banka Оливер Врамвел ушел в отставку 30 июля. Он руководил банком с 2013 года. В правлении остались работать члены правления Анна Вербицка, Дмитрий Калмыков, Алексей Кутявин и Наталия Игнатьева.

В конце июня совладелец PNB Banka Григорий Гусельников заявил, что он и члены его семьи продали акции банка. Позднее эту информацию подтвердил и сам банк, сообщив о смене состава акционеров из-за продажи контрольного пакета. Именно заявления Гусельникова несколько лет назад стали публичным толчком к коррупционному делу в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Представители PNB banka в июне утверждали, что его новые владельцы не заинтересованы в продолжении судебной тяжбы с латвийским государством, FKTK и ЕЦБ. В Международном центре урегулирования инвесторских споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) с 2017 года находится иск PNB banka, его прежнего акционера Григория Гусельникова и его семьи к Латвии в связи с «нечестным, самовольным, неверно мотивированным и необоснованным регулятивным подходом, который в отношении банка реализуют учреждения Латвии».

Противоправные действия осуществлялись, по версии истца, с декабря 2015 года. В своем заявлении в ICSID истцы пишут, что указания FKTK оказывать давление на тогдашний Norvik banka давало некое «высокоранговое латвийское должностное лицо, связанное с финансовым сектором, имеющее влияние и моральную власть над FKTK». Оливер Брамвел ранее подтвердил в интервью новостному агентству АР, что это лицо, упомянутое, но не названное по имени в иске — Илмар Римшевич.

Совладелец тогда еще Norvik banka Григорий Гусельников в интервью, в том числе и агентству Associated Press, утверждал, что глава Банка Латвии Илмар Римшевич настойчиво требовал взятку, в случае отказа обещая, что у банка будут проблемы. Кроме того, банк хотели вынудить отмывать деньги, утверждал Гусельников. Associated Press, респектабельное и обычно тщательно работающее с источниками глобальное агентство, указало также, что в «деле Римшевича» есть и «русский след».

Согласно тексту жалобы, пишет LETA, банк и его акционеры требуют взыскать ущерб с латвийского государства. Речь о сотнях миллионов евро, хотя конкретные суммы не разглашаются.

Бывший банк Norvik, а ныне PNB Banka – пятое кредитное учреждение страны по объему активов. Сам банк отмечает, что у него насчитывается сто тысяч клиентов, но более половины – сениоры.

Ранее в интервью Русскому вещанию LTV7 Гусельников утверждал, что из банка хотели сделать «прачечную», а самому банку предлагали «провести 100 миллионов, взяв себе миллион».

Дело Римшевича, обвиняемого в коррупции, 9 июля было передано прокуратурой в суд.

LSM

