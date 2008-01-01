В выходные — солнечное лето, а на следующей неделе — ливни

Новости Латвия | 16 августа 2019 | 22:12

Пресс-фото Пресс-фото

Выходные в Латвии будут в основном сухими и солнечными, свидетельствуют прогнозы.

В субботу, 17 августа, во второй половине дня местами в Курземе, Земгале и в окрестностях Риги образуются тучи, однако в остальных регионах осадков не ожидается. Схожий прогноз и на воскресенье — облака и небольшой дождь возможны в Курземе.

В ночь на субботу температура воздуха составит +8... +13 градусов, на побережье — до +15, но днем воздух прогреется до +20... +25 градусов. Воскресенье будет более теплым, после обеда столбик термометра поднимется до +22... +27 градусов.

В выходные будет дуть в основном слабый южный ветер, только в субботу во время грозы — возможно, порывистый.

В начале следующей недели сохранится теплая погода, и только иногда ожидаются дожди и грозы. Однако в среду, 21 августа, в регион придет небольшой циклон с широкой зоной осадков, что станет причиной сильных и затяжных дождей.

LSM

