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15 августа
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Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 августа 2019 | 22:04
В пятницу будет +25 и без осадков
В пятницу ночью и утром в Латвии ожидается прохладная погода, а днем температура воздуха составит +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Облачность будет небольшой, существенных осадков не ожидается.
Минимальная температура воздуха на рассвете составит +6..+11 градусов, в Курземе - до +13 градусов.
В Риге в пятницу ожидается незначительная облачность, без осадков. Температура воздуха на рассвете составит +11 градусов, в пригородах - +7..+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.
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