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Новости Происшествия | 14 августа 2019 | 23:41

Полиция Даугавпилса разыскивает

LRPP

Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Арманда Биркманиса. Мужчина 1966 г.р. числится пропавшим без вести с июня 2019 года.

25 июня Биркманис планировал вернуться из немецкого города Аугсбург домой, в Даугавпилсский край, однако, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 184 см, среднего телосложения.

Если вы знаете, где может находиться Арманд или располагаете какой-либо другой полезной информацией, просьба звонить в полицию по номерам 65403302 или 110 или обращаться в любой полицейский участок.

Делфи

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