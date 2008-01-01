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Новости Происшествия | 14 августа 2019 | 23:00

В Даугавпилсе из-за конфликта 25-летней давности зарезан мужчина

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10 августа, около 22.24 Государственная полиция получила от медиков информацию, что в Даугавпилсе, в одной из квартир обнаружен труп мужчины 1964 г.р. с многочисленными ножевыми ранениями.

По имеющейся на данный момент информации, в субботу вечером в квартиру погибшего заявились женщина, с которой у него 25 лет назад был конфликт, и незнакомый мужчина. Незнакомец, скорее всего, в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, он начал конфликтовать, вспоминая былое. Через мгновенье непрошенный гость достал нож и нанес пострадавшему пять ударов, после чего вместе с женщиной покинул место преступления.

На этой неделе в сотрудничестве с сотрудниками Рижского регионального управления Государственной полиции, в Риге был задержан мужчина 1980 г.р. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Расследование продолжается, назначены экспертизы, а также выясняется причастность задержанного и женщины 1975 г.р. к убийству в Даугавпилсе.

Вчера по отношению к мужчине была избрана мера пресечения — арест.

Согласно 116-й статье Уголовного закона, за убийство закон предусматривает пожизненное заключение или тюремный срок от пяти до 20 лет.

Delfi

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