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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 августа 2019 | 22:57
Ушли в мир иной...
С 7 по 13 августа 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Anufrijeva Maija (15.05.1935 - 08.08.2019)
Borkovska Irēna (02.07.1929 - 10.08.2019)
Daškevičs Zigmunds (08.06.1947 - 09.08.2019)
Frolova Praskovija (26.11.1933 - 07.08.2019)
Golubevs Valerijs (26.10.1958 - 11.08.2019)
Jakubāne Sofija (17.05.1932 - 12.08.2019)
Japina Anastasija (08.12.1932 - 11.08.2019)
Korņijenko Ņina (04.09.1930 - 09.08.2019)
Kursišs Antons (28.07.1928 - 07.08.2019)
Lukjanova Anna (10.11.1927 - 09.08.2019)
Nitišs Valērijs (01.01.1930 - 06.08.2019)
Poļakovs Ernsts (02.10.1938 - 12.08.2019)
Razumnovs Vladimirs (11.11.1949 - 07.08.2019)
Soltanovs Grigorijs (02.01.1945 - 12.08.2019)
Tjasto Oļegs (10.06.1936 - 07.08.2019)
Žoldaks Gžegožs (20.05.1952 - 09.08.2019).
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