Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 14 августа 2019 | 22:56

На 13 августа 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор;

- администраторы отелей;

- ассистент по продажам;

- бармены;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- дамский парикмахер;

- дорожно-строительный рабочий;

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер по качеству;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-электрик;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- интернист;

- каменщики;

- кассир билетных касс;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант клиентов по продажам;

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра;

- механик в цех;

- мойщик;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- няня;

- опекун (работа в Калупе);

- оператор ввода данных;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор лесопилки;

- оператор линии розлива;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор пескоструйной обработки;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор хлебопекарного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- переводчик;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощник столяра;

- помощники поваров;

- посудомойка;

- почтальон;

- преподаватель английского языка;

- программисты;

- продавец киоска;

- продавцы на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- работник по выращиванию зерновых;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель проекта;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлических конструкций;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- социальные работники;

- специалист по дизайну;

- специалист по землеустройству;

- специалист по косметологии;

- специалист по логистике;

- специалисты по продажам;

- специалисты по рекламе;

- старший повар;

- старший тюремный инспектор;

- столяры-мебельщики;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- тестомес;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник по качеству;

- техник холодильных систем;

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- тракторист (Меймури, Скрудалиена);

- транспортный механик;

- уборщик;

- упаковщики;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель дошкольного образования;

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и основ программирования;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель химии;

- учителя физики;

- финансист;

- финансовый аналитик;

- члены правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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