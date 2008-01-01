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Новости Общество | 14 августа 2019 | 21:43

Заявиться на участие в программе «Импульс» можно до 30 августа

В Даугавпилсе уже шестой год успешно действует программа грантов «Импульс». Её цель – поддержать молодых предпринимателей, помогая им реализовывать в городе интересные бизнес-идеи и создавать новые рабочие места. Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца августа. В эту пятницу, 16 августа, в городской думе состоится семинар, где подробно расскажут о программе грантов.

За время существования программы поддержано уже более 40 очень разнообразных бизнес-идей: обладатели «Импульса» работают в сфере производства, услуг, туризма, а также во многих других областях. Дополнительно к софинансированию, максимальный размер которого – до 7 000 евро, получатели гранта могут рассчитывать также на консультации по юридическим и экономическим вопросам.

Тем, кто хочет в этом году претендовать на поддержку самоуправления в развитии бизнеса, стоит поторопиться, так как заявки на участие в программе грантов принимаются до 30 августа. Более подробно узнать о программе и том, как правильно заполнить заявку, можно на информационных семинарах, которые регулярно организует Департамент развития Даугавпилсской городской думы. Последний в этом году семинар пройдет 16 августа в 14.00 в зале заседаний Думы (ул.Кр.Валдемара, 1, 2-й этаж). В нем могут принять участие все желающие.

Положение программы и форма заявки доступны на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 65476801, 29131876, электронной почте vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv, а также лично в Департаменте развития Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара 13, 304-й кабинет).

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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