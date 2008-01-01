Даугавпилсская крепость на выходных превратится в остров веселья

Новости Культура | 14 августа 2019 | 21:39

В эту субботу, 17 августа, в Даугавпилсе впервые пройдет Международный фестиваль уличного театра и клоунады. Организаторы работают не покладая рук, чтобы местные и иностранные мастера сцены собрались в нашем городе и подарили даугавпилчанам настоящий праздник озорства и веселья, а также вспомнили нашего известного земляка Николая Полякова: созданный им образ клоуна Коко стал вечной легендой мирового цирка.

Фестиваль начнется в 13.00, когда «Корабль клоунов» отправится в плавание по Даугаве от причала у моста Единства, чтобы час спустя захватить крепость и до самого вечера, 23.00, превратить её в веселый праздничный остров.

Главное действие будет разворачиваться на двух сценах: в крепостном парке и напротив центра искусств им.Марка Ротко. Веселье охватит и всю остальную крепость: здесь будут прогуливаться мастера пантомимы, живые скульптуры, Дух крепости. Сумасшедшие химики будут проводить свои необычные эксперименты, а самые отчаянные смогут поучаствовать в квесте клоунов и насладиться многими другими развлечениями. Гостей фестиваля порадуют выступлениями лучшие мастера циркового искусства и уличного театра из шести стран.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на домашних страницах www.daugavpils.lv и www.kultura.daugavpils.lv. Участие во всех мероприятиях – бесплатное. Для удобства жителей города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Организаторы обещают, что фестиваль подарит незабываемый праздник и детям, и взрослым, и приглашают всех весело проводить лето, встретив осень и новый учебный год с положительными эмоциями.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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