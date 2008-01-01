В Даугавпилсе отметят Яблочный спас

Новости Культура | 14 августа 2019 | 21:37

В ближайшее воскресенье — 18 августа — во дворе Центра русской культуры (ЦРК) пройдет праздник Яблочный спас. Посетителей ждут театрализованное представление, концерт и угощение.

«В праздновании трех августовских спасов — медового, яблочного и орехового — тесно переплетаются народные и христианские традиции. На нашем празднике гостей будут развлекать скоморохи из театральной студии «Русский дом», споют и спляшут коллективы ЦРК и гости — фольклорный ансамбль из Резекне «Лазоревый цветок». Будут игры, потешные торги, творческие мастерские для детей. И, конечно, угощение — яблоки, яблочное варенье и мед», — рассказала Rus.Lsm.lv методист ЦРК Галина Иванова.

Центр русской культуры, в мае отметивший свое 25-летие, не первый раз проводит этот праздник, Яблочный спас — традиционный праздник межсезонья, когда предыдущий сезон завершен, а новый откроется в октябре.

Начало в 12:00, вход свободный.

LSM

