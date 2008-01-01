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Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 августа 2019 | 21:27
Выходные будут жаркими
В конце недели станет теплее, в воскресенье воздух местами прогреется до +27 градусов, свидетельствуют прогнозы.
В четверг погодные условия еще существенно не изменятся, местами возможен небольшой дождь. Однако во всех регионах выглянет солнце. С пятницы в страну со слабым южным ветром начнет приходить теплый воздух. В последний рабочий день температура воздуха достигнет +19... +24 градусов, а в субботу и воскресенье станет еще на 1-3 градуса теплее.
Жарче всего будет в последний день недели: местами в Курземе и Земгале воздух прогреется до +27 градусов.
Выходные будут в основном солнечными, но местами могут образоваться грозовые облака. В субботу во второй половине дня во многих краях Курземе, а также в центральных районах страны вероятность дождя и грозы будет выше.
Ночи в выходные также будут теплыми. Ночами на рабочей недели — до раннего утра пятницы — температура опустится до +10 градусов, однако в конце недели будет +12... +17. Однако утром в субботу местами в Курземе — еще около +10 градусов.
В начале следующей недели вновь станет немного прохладнее, однако после обеда будет около +18... +23 градусов, что соответствует второй половине августа.
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