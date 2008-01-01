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Новости Латвия | 14 августа 2019 | 21:27

Выходные будут жаркими

В конце недели станет теплее, в воскресенье воздух местами прогреется до +27 градусов, свидетельствуют прогнозы.

В четверг погодные условия еще существенно не изменятся, местами возможен небольшой дождь. Однако во всех регионах выглянет солнце. С пятницы в страну со слабым южным ветром начнет приходить теплый воздух. В последний рабочий день температура воздуха достигнет +19... +24 градусов, а в субботу и воскресенье станет еще на 1-3 градуса теплее.

Жарче всего будет в последний день недели: местами в Курземе и Земгале воздух прогреется до +27 градусов.

Выходные будут в основном солнечными, но местами могут образоваться грозовые облака. В субботу во второй половине дня во многих краях Курземе, а также в центральных районах страны вероятность дождя и грозы будет выше.

Ночи в выходные также будут теплыми. Ночами на рабочей недели — до раннего утра пятницы — температура опустится до +10 градусов, однако в конце недели будет +12... +17. Однако утром в субботу местами в Курземе — еще около +10 градусов.

В начале следующей недели вновь станет немного прохладнее, однако после обеда будет около +18... +23 градусов, что соответствует второй половине августа.

LSM
 

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