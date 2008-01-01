Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 августа

Именины:
Вирма, Зелма, Земгус / Александр, Антонин, Леонтий

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодня на вашу долю может выпасть участь, сходная с судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
13 .. 15 C
Утро
16 .. 18 C
День
19 .. 21 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Суббота, 10 августа: тепло и сухо

Субботний день еще порадует теплой, летней погодой. Будет по-августовски нежарко: +20, +22. Облачно, ...

2. ДЛРЗ отметил свой 153-й день рождения!

3. Приглашаем на бесплатные кардио-тренировки

4. Убийство в Краславе: у полиции новые доказательства

5. В Даугавпилсе установят памятник Владиславу Рагинису

6. Большого урона буря 8 августа Даугавпилсу не нанесла

7. Вниманию пассажиров автобусов

8. Ушли в мир иной...

9. В Крепости появится памятник храму иезуиторв

10. Китайский бизнесмен намерен купить здание госпиталя в Крепости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 14 августа 2019 | 21:23

На пограничном КПП Терехово выстроились большие очереди автомашин

В связи с началом крупных ремонтных работ замедлилось прохождение пограничного контроля на КПП Терехово — движение транспорта ограничено, и в итоге досмотра ждет длинная вереница грузовиков, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Модернизация контрольно-пропускного пункта, не знавшего ремонта с момента создания, началась еще весной. С тех пор в Терехово уже заменено асфальтовое покрытие, а теперь идет подготовка стройплощадки в том месте, где будет возведено здание усиленного досмотра. Павильоны погранконтроля также перестроят, а пару демонтируют.

Но закрытые полосы движения и сезонный наплыв путешественников привели к возникновению длинных очередей. В среду 14 августа в середине дня грузовиков в очереди было свыше двух сотен. Многие водители-дальнобойщики морально готовились провести в ожидании еще сутки.

«У меня впереди еще машин 150. Это сутки простоя. Пять часов стою уже. И на деньги это влияет, я же простаиваю! Мне за это не платят», — сказал шофер Дмитрий из Калининграда.

Самые длинные очереди возникают во второй половине дня в будни, достигая 300 грузовых и 50 легковых автомашин. Поэтому водителям в целях экономии времени рекомендуют пересекать границу на КПП Гребнево и Виентули. Информация о том, сколько транспортных средств на каком КПП ждет в очередях, доступна на сайте Государственной погранохраны.

LSM
  

Добавить комментарий

 