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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 августа 2019 | 21:23
На пограничном КПП Терехово выстроились большие очереди автомашин
В связи с началом крупных ремонтных работ замедлилось прохождение пограничного контроля на КПП Терехово — движение транспорта ограничено, и в итоге досмотра ждет длинная вереница грузовиков, сообщает Latgales reģionālā televīzija.
Модернизация контрольно-пропускного пункта, не знавшего ремонта с момента создания, началась еще весной. С тех пор в Терехово уже заменено асфальтовое покрытие, а теперь идет подготовка стройплощадки в том месте, где будет возведено здание усиленного досмотра. Павильоны погранконтроля также перестроят, а пару демонтируют.
Но закрытые полосы движения и сезонный наплыв путешественников привели к возникновению длинных очередей. В среду 14 августа в середине дня грузовиков в очереди было свыше двух сотен. Многие водители-дальнобойщики морально готовились провести в ожидании еще сутки.
«У меня впереди еще машин 150. Это сутки простоя. Пять часов стою уже. И на деньги это влияет, я же простаиваю! Мне за это не платят», — сказал шофер Дмитрий из Калининграда.
Самые длинные очереди возникают во второй половине дня в будни, достигая 300 грузовых и 50 легковых автомашин. Поэтому водителям в целях экономии времени рекомендуют пересекать границу на КПП Гребнево и Виентули. Информация о том, сколько транспортных средств на каком КПП ждет в очередях, доступна на сайте Государственной погранохраны.
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