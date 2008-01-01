Среда, 14 августа: облачно, но тепло

Новости Латвия | 14 августа 2019 | 21:20

Сегодня в Латвии на протяжении дня сохранится облачная погода, только к вечеру тучи рассеются, прогнозируют метеорологи.

В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветрено, особенно на морском побережье. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В Риге днем тоже прогнозируют дождь. В том числе сильный. Температура воздуха 20-21 градус.

LSM

