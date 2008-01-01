Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 августа
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Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 августа 2019 | 21:20
Среда, 14 августа: облачно, но тепло
Сегодня в Латвии на протяжении дня сохранится облачная погода, только к вечеру тучи рассеются, прогнозируют метеорологи.
В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветрено, особенно на морском побережье. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.
В Риге днем тоже прогнозируют дождь. В том числе сильный. Температура воздуха 20-21 градус.
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