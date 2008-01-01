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Новости В мире | 14 августа 2019 | 20:54
В Беларуси безвизовая зона расширена еще на 5 районов
Согласно Указу президента Республики Беларусь, создана единая безвизовая территория «Брест – Гродно», дополнительно включающая в себя еще пять районов, сообщает пресс-релиз Генерального консульства РБ в Даугавпилсе.
Информируем, что Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко подписан указ № 300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».
Согласно данному Указу две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию «Брест – Гродно», дополнительно включающую в себя еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.
Срок безвизового пребывания в туристических целях в данном регионе увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств (иностранные граждане государств согласно Указу Президента Беларуси от 9 января 2017 г. №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»).
Кроме того, предоставляется дополнительная возможность въезда на безвизовую территорию «Брест – Гродно» через два пограничных пункта пропуска «Бенякони» (Литва) и «Берестовица» (Польша).
Иностранцы, при условии следования в составе организованных туристических групп, смогут перемещаться по всей территории безвизовой зоны «Брест – Гродно».
Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования. При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.
Пресс-релиз Генерального консульства РБ в Даугавпилсе
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