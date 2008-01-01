Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

13 августа

Всемирный день левшей

Именины:
Элвира, Резия, Велга / Антон, Георгий, Евдоким

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Глобальные решения пусть принимают другие.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
18 .. 20 C
Утро
17 .. 19 C
День
21 .. 23 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Новости Общество | 13 августа 2019 | 22:11

17 августа состоится ярмарка на улице Ригас

17 августа с 10.00 до 16.00 всех приглашают на традиционную ярмарку на улице Ригас.

Заявки в Управление коммунального хозяйства подало порядка 60 торговцев. Традиционно будут торговать продуктами питания, сувенирами, напитками, изделиями ремесленников.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 