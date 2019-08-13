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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 августа
Всемирный день левшей
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Элвира, Резия, Велга / Антон, Георгий, Евдоким
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Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома, в кругу семьи. Но с одним условием - если готовить ужин вам не придется самому.
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Новости Политика | 13 августа 2019 | 22:08
Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской думе
13 августа в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция. С представителями прессы встретились председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Янис Лачплесис, заместители председателя Игорь Прелатов и Янис Дукшинский.
В начале пресс-конференции Андрей Элксниньш проинформировал об изменениях в руководстве городской Думы, после чего пошла речь о хозяйственных вопросах: подготовке к новому отопительному сезону, проблемах в Региональной больнице.
Журналисты интересовались судьбой проекта строительства крытого скейт-парка, реализацией проектов в Даугавпилсской крепости, о возможностях привлечения медиков.
Daugavpils.lv
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