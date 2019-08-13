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Новости Политика | 13 августа 2019 | 22:08

Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской думе

13 августа в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция. С представителями прессы встретились председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Янис Лачплесис, заместители председателя Игорь Прелатов и Янис Дукшинский.

В начале пресс-конференции Андрей Элксниньш проинформировал об изменениях в руководстве городской Думы, после чего пошла речь о хозяйственных вопросах: подготовке к новому отопительному сезону, проблемах в Региональной больнице.

Журналисты интересовались судьбой проекта строительства крытого скейт-парка, реализацией проектов в Даугавпилсской крепости, о возможностях привлечения медиков.

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