Вторник, 13 августа: осадки только на востоке

Новости Латвия | 13 августа 2019 | 20:41

Сегодня с утра еще будет облачно, но постепенно небо прояснится. Дожди ожидаются только в восточных районах Латвии.

Метеорологи обещают ветреную погоду. Воздух прогреется до 19-24 градусов.

В Риге после обеда тоже будет ясно и солнечно. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха 21-23 градуса тепла.

LSM



LSM