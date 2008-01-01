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13 августа

Всемирный день левшей

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Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь, хотя бы, не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 13 августа 2019 | 20:41

Вторник, 13 августа: осадки только на востоке

Сегодня с утра еще будет облачно, но постепенно небо прояснится. Дожди ожидаются только в восточных районах Латвии.

Метеорологи обещают ветреную погоду. Воздух прогреется до 19-24 градусов.

В Риге после обеда тоже будет ясно и солнечно. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха 21-23 градуса тепла.

LSM
 

LSM

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