Остапенко в новом рейтинге поднялась на восемь позиций; Севастова осталась 11-й

Новости Спорт | 12 августа 2019 | 20:48

В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Алена Остапенко поднялась на 75-ю строчку, а первая ракетка Латвии Анастасия Севастова осталась на 11 месте.

Севастову от американки Слоан Стивенс, замыкающей десятку лучших, отделяет всего 22 очка. Чтобы войти в топ-10, Севастовой надо выступить лучше Стивенс на турнире в Цинциннати.

Остапенко же удалось подняться на семь строчек благодаря результатам в Торонто, где она дошла до третьего круга. Алена, как и ее соотечественница, тоже сыграет на соревнованиях в Цинциннати. В первом матче она встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой. Севастовой же предстоит игра против россиянки Светланы Кузнецовой.

Первое место в рейтинге вернула японка Наоми Осака. Она обогнала австралийку Эшли Барти, которая теперь занимает вторую строчку. Тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.

LSM



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