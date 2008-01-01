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Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать - это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 12 августа 2019 | 20:45
Осенью Латвию ждут крупные военные учения
Этой осенью на территории НАТО планируется проведение крупных международных военных учений — «Серебряная стрела» и «Свирепый топор», сообщает Министерство обороны.
Учения «Серебряная стрела», в которых примут участие Национальные вооруженные силы и подразделения союзных войск, планируется провести с 23 сентября до 6 октября. Во время учений будут отрабатываться навыки командования, планирования и руководства оборонными операциями.
В этих учения будут участвовать военные из Польши, Словакии, Словении, Литвы, Эстонии, Латвии и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО под руководством Канады.
В свою очередь, с 28 октября по 10 ноября в Латвии будут проводиться учения «Свирепый тупор». Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения вооруженных сил Латвии и дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО под управлением Великобритании.
И в учениях «Серебряная стрела», и в «Свирепый топор» примут участие примерно по 500 иностранных военных.
Проведение учений еще должно утвердить правительство.
LSM
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