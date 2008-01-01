Начало августа было самым холодным и пасмурным в текущем тысячелетии

Новости Латвия | 12 августа 2019 | 20:40

Средняя температура первой декады августа в Латвии составила +15,1 градуса, что на 2,3 градуса ниже нормы.

До сих пор самым холодным август был в 2012 году, когда средняя температура составила +15,9 градуса.

В первые десять дней августа этого года самая высокая температура составила +26,6 градуса 7 августа в Бауске, а самая низкая была на рассвете 5 августа в Руцаве, +2,7 градуса. В Лиепае, Руцаве и Алуксне побит рекорд холода первой декады августа.

В целом в августе побит 21 рекорд минимальной температуры воздуха. Общее количество осадков составило 26,4 мм или 126% от нормы.

Как сообщалось, самыми холодными в XXI веке были также первая и вторая декады июля.

Delfi



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