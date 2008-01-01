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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый, во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере получаться у вас сегодня все будет прекрасно.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Происшествия | 12 августа 2019 | 20:28

Полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Даугавпилсский участок полиции разыскивает Сергея Ефимова (1980 г.р.), подозреваемого в совершении особо опасного преступления.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 65403302, 65403377, 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi
 

Delfi

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