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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 августа
Международный день молодежи
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Клара, Визма / Ангелина, Валентин, Герман
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Сегодня никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый, во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере получаться у вас сегодня все будет прекрасно.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 12 августа 2019 | 20:28
Полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении
Даугавпилсский участок полиции разыскивает Сергея Ефимова (1980 г.р.), подозреваемого в совершении особо опасного преступления.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 65403302, 65403377, 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.
Delfi
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