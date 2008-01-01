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Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
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Новости Культура | 12 августа 2019 | 14:13
«Уздым» приглашает бардов на I фестиваль белорусской авторской песни
6 сентября 2019 года в Даугавпилсе состоится I Международный фестиваль белорусской авторской песни, организатором которого является Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым».
Авторская песня, или бардовская музыка — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных государствах и странах. Александр Галич, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий Визбор, Юлий Ким, Александр Розенбаум – их имена хорошо известны поклонникам авторской песни. В этом ряду достойное место занимает Арон Крупп – поэт, бард, инженер, альпинист, в судьбе которого объединены Латвия и Беларусь. Он родился в Даугавпилсе в 1937 году, жил и работал в Минске, погиб в горах Саяны. В Беларуси песни Арика Круппа знают и поют.
Движение философской авторской песни активно развивается, и общество «Уздым» решило создать в Даугавпилсе ежегодный песенный форум для объединения бардов Латвии и Беларуси, популяризации современной интеллектуальной песни.
Белорусское общество «Уздым» организует I Международный фестиваль белорусской авторской песни и приглашает бардов принять в нем участие. Для этого нужно подать заявку с краткой творческой биографией, фото, названием 3-х песен. Обязательное условие – одна песня должна быть белорусской. Также объявляется конкурс на название фестиваля, и его победитель будет отмечен ценным призом. Заявки принимаются на э-почту uzdim3@inbox.lv до 1 сентября.
Бардовский фестиваль состоится в пятницу, 6 сентября 2019 года, в 16:00, в концертном зале Арт-центра Марка Ротко. Все его участники будут награждены дипломами и памятными сувенирами.
Проект «I Международный фестиваль белорусской авторской песни» реализуется при софинансировании Фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы.
Белорусское общество "Уздым"
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