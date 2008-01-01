Понедельник, 12 августа: пасмурно, временами дождливо

Новости Латвия | 12 августа 2019 | 11:46

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник Латвии достигнет зона облачности и осадков, поэтому будет пасмурно, а во второй половине дня в Курземе и Видземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем воздух прогреется до +21... +26 градусов, местами в центральных районах - до +27 градусов.

В Риге в течение дня облачность увеличится, вечером пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +25... +26 градусов.

LSM