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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 12 августа 2019 | 11:46

Понедельник, 12 августа: пасмурно, временами дождливо

Пресс-фото

В понедельник Латвии достигнет зона облачности и осадков, поэтому будет пасмурно, а во второй половине дня в Курземе и Видземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем воздух прогреется до +21... +26 градусов, местами в центральных районах - до +27 градусов.

В Риге в течение дня облачность увеличится, вечером пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +25... +26 градусов.

LSM

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