Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 августа
Международный день молодежи
Именины:
Клара, Визма / Ангелина, Валентин, Герман
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Сегодня велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре.
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Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 августа 2019 | 11:46
Понедельник, 12 августа: пасмурно, временами дождливо
В понедельник Латвии достигнет зона облачности и осадков, поэтому будет пасмурно, а во второй половине дня в Курземе и Видземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем воздух прогреется до +21... +26 градусов, местами в центральных районах - до +27 градусов.
В Риге в течение дня облачность увеличится, вечером пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +25... +26 градусов.
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