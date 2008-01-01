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Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.

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Новости Латвия | 10 августа 2019 | 14:05

Суббота, 10 августа: тепло и сухо

Пресс-фото

Субботний день еще порадует теплой, летней погодой. Будет по-августовски нежарко: +20, +22. Облачно, но обещает светить солнце, обещают синоптики.

Утром по всей территории страны, в том числе и в Риге, возможен туман.

Слабый ветер. Дождей синоптики не прогнозируют.

В Риге воздух прогреется до 22 градусов тепла. Солнечно.

А в воскресенье в некоторых районах страны уже возможен дождь. Днем он прольется в северной и восточной части.


LSM 

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