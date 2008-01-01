Вниманию пассажиров автобусов

Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:34

На время проведения ремонтных работ с 22.00 15 августа до 05.50 16 августа будет полностью прекращено движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде № 324 по ул.Вентас.

Общественный транспорт, а именно – автобус маршрута №21, объезжая вышеупомянутый участок дороги, будет курсировать по дороге P67, по улицам Даугавас, Циетокшня, Крауяс, Карклу, Видземес и Вентас. Протяженность всех рейсов на данном маршруте увеличивается на 8,7 км.

Daugavpils



Daugavpils.lv