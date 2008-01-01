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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:34
Вниманию пассажиров автобусов
На время проведения ремонтных работ с 22.00 15 августа до 05.50 16 августа будет полностью прекращено движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде № 324 по ул.Вентас.
Общественный транспорт, а именно – автобус маршрута №21, объезжая вышеупомянутый участок дороги, будет курсировать по дороге P67, по улицам Даугавас, Циетокшня, Крауяс, Карклу, Видземес и Вентас. Протяженность всех рейсов на данном маршруте увеличивается на 8,7 км.
Daugavpils.lv
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