Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 августа

Именины:
Генавева, Мадара / Анфиса, Герман, Наум, Николай

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
День
18 .. 20 C
Вечер
14 .. 16 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

На следующей неделе станет теплее

В выходные в Латвию с северным ветром опять придет более холодный воздух, что особенно сильно будет ...

2. Ремонты в учебных заведениях города почти закончены

3. Юные спортсмены Даугавпилса награждены денежными призами

4. «Daugavpils Satiksme» вводит электронные кассовые аппараты

5. Ушли в мир иной...

6. Самым теплым и солнечным днем недели станет суббота

7. Даугавпилсский театр начинает сезон 2019/2020

8. В середине следующей недели возможна осень

9. Среда, 7 августа: осадки прекратятся во второй половине дня

10. В Даугавпилсе ученые открыли неизвестный ранее науке вид паразитов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:34

Вниманию пассажиров автобусов

На время проведения ремонтных работ с 22.00 15 августа до 05.50 16 августа будет полностью прекращено движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде № 324 по ул.Вентас.

Общественный транспорт, а именно – автобус маршрута №21, объезжая вышеупомянутый участок дороги, будет курсировать по дороге P67, по улицам Даугавас, Циетокшня, Крауяс, Карклу, Видземес и Вентас. Протяженность всех рейсов на данном маршруте увеличивается на 8,7 км.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 