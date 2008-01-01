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Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:32

В Даугавпилсе установят памятник Владиславу Рагинису

Владислав Рагинис – герой Польши, героически погиб во время Второй мировой войны. В Даугавпилсе будет установлен посвященный ему памятник, так как В.Рагинис родился в нашем городе.

В Польше его именем названы площади и школы. Чтобы увековечить память земляка, общество «Промень» предложило установить памятник Владиславу Рагинису. Это предложение было рассмотрено на заседании Градостроительной комиссии. Поддержана была как сама идея, так и место, выбранное для установки памятника – ул.Марияс, 1, у Польской школы. Открытие памятника состоится 7 сентября.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

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