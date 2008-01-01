Приглашаем на бесплатные кардио-тренировки

Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:29

Комплектуются группы на 10 бесплатных кардио-тренировок. Цель кардио-тренировок – улучшить работу сердца, кровеносной и дыхательной системы, укрепить мышцы и уменьшить удельный вес жира в организме. Нагрузка подходит как для молодых людей, так и для людей старшего возраста.

Занятия будут проходить:

По вторникам и четвергам с 11.30 до 12.30 в с/к "Olimpija”, ул.Валкас, 2U;

По вторникам и пятницам с 18.00 до 19.00 в Олимпийском центре, ул.Стадиона, 1;

По средам и пятницам с 18.00 до 19.00, “Savanna”, ул.Театра, 19.

Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено, тел. 28307366.

Занятия проходят в рамках проекта Nr. 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

Aktivitāte notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

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