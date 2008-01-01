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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 августа
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Сегодня вы ощутите восхитительный вкус поспешности, когда все решается в последнюю минуту, и не остается ни мгновения на раздумья. Кому-то это может понравиться, тем же, кто подобных упражнений не любит, стоит быть готовым ко всему.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:29
Приглашаем на бесплатные кардио-тренировки
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По вторникам и четвергам с 11.30 до 12.30 в с/к "Olimpija”, ул.Валкас, 2U;
По вторникам и пятницам с 18.00 до 19.00 в Олимпийском центре, ул.Стадиона, 1;
По средам и пятницам с 18.00 до 19.00, “Savanna”, ул.Театра, 19.
Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено, тел. 28307366.
Занятия проходят в рамках проекта Nr. 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».
Aktivitāte notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.
Daugavpils.lv
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