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Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:26
Большого урона буря 8 августа Даугавпилсу не нанесла
Специалисты Управления коммунального хозяйства сообщили, что на территории города было повалено 11 деревьев, еще в 9 местах сломались крупные ветки.
В ближайшие дни синоптики также прогнозируют бури, поэтому жителей призывают внимательно выбирать места парковки машин, проверять и закреплять вещи на балконах.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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