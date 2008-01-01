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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 9 августа 2019 | 18:26

Большого урона буря 8 августа Даугавпилсу не нанесла

Специалисты Управления коммунального хозяйства сообщили, что на территории города было повалено 11 деревьев, еще в 9 местах сломались крупные ветки.

В ближайшие дни синоптики также прогнозируют бури, поэтому жителей призывают внимательно выбирать места парковки машин, проверять и закреплять вещи на балконах.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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