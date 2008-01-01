Убийство в Краславе: у полиции новые доказательства

Новости Происшествия | 9 августа 2019 | 18:15

LETA LETA

Следствие получило ряд новых доказательств, относящихся к случаю с летальным исходом, произошедшим в ночь на 20 июля в Краславе. Как сообщили Delfi в Госполиции, благодаря новым фактам была изменена мера пресечения к одному из возможных нападавших, которые до смерти избили 28-летнего Андриса у ночного клуба.

Заключенным под стражу является местный житель 1995 года рождения.

Также у полиции появились данные, что в больнице, куда доставили потерпешего (изначально патруль полиции вызвал медиков, так как обнаруженный лежащим на улице молодой человек не мог общаться, что выглядело как алкогольное опьяниение) констатировали тяжелые травмы, но не известили сразу об этом правоохранительные органы. Вместо этого пострадавшего направили в вытрезвитель, в отделение наркологии. 24 июля Андрис скончался в больнице, не приходя в сознание.

Сейчас полиция начала уголовный процесс и в отношении медиков — их подозревают в преступном деянии против здоровья человека. Идет следствие, назначены дополнительные меры.

Как писал ранее портал Gorod.lv, 28-летний Андрис готовился к поездке за границу, где он хотел заработать денег для обеспечения своей будущей семьи. Отмечая предстоящий отъезд, парень с друзьями отправился в местное кафе. Компания выпивала, в один из моментов Андрис вышел перекурить. В это время к нему подошла компания из трех молодых людей и начался конфликт. По словам брата Андриса, ссора возникла из-за одной сигареты.

Шум с улицы привлек других посетителей, и ссора на время утихла. Однако позже Андриса догнала та же компания, после чего, как пишет портал, началось избиение. Родственники мужчины говорят, что большинство ударов наносились по голове, причем нападавшие били его головой об асфальт. Андрис впал в кому и умер 24 июля. Врачи сказали брату погибшего, что от мозга Андриса "осталась одна каша".

8 августа глава МВД Сандис Гиргенс потребовал от начальника Госполиции Инта Кюзиса и руководителя Бюро внутренней безопасности Валтерса Мурниекса дать оценку действиям полицейских — не действовали ли они халатно и не нарушали ли внутренние правила, ведя делопроизводство по данному случаю.

Delfi