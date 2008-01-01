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Новости Общество | 9 августа 2019 | 11:30

В эти дни в Латгале вдоль дорог могут передвигаться группы паломников

Пресс-фото

Водителей в Латгале призывают считаться с тем, что на дорогах могут находиться группы паломников, движущиеся в сторону Аглоны, предупреждает Latvijas Valsts ceļi.

Помимо прочего, предприятие сообщает, что на участке Видземского шоссе от Гаркалне до Сените изменилась организация движения. Все автомобили должны ехать по проезжей части в направлении Сигулды.

Delfi

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