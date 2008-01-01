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Новости Происшествия | 9 августа 2019 | 11:23

В ходе международной операции "Кордон — 2019" в Латвии задержана группа нелегалов

Пресс-фото

Латвийские пограничники задержали в Лудзенском крае группу нелегалов из Вьетнама. Как отмечают в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), иностранцев поймали в ночь на 5 августа во время операции "Кордон — 2019", проводимой совместно с российскими пограничниками.

По данным ГПС, на основании полученной от местных жителей информации троих вьетнамцев задержали в волости Бригю, а спустя некоторое время задержали и четвертого нелегала.

Все задержанные помещены в изолятор, по делу начат уголовный процесс.

Delfi

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