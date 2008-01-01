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9 августа
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Сегодня вы будете настолько чем-то увлечены, что окажетесь совершенно невыносимым собеседником. Вас просто невозможно будет прервать. Остановитесь сами, пока этого не сделал кто-то другой.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 9 августа 2019 | 11:07
Пятница, 9 августа: дожди не отступают
Пятница будет дождливой, а в середине дня возможна гроза, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу днем во многих районах пройдет дождь, который местами будет сильным. Днем в пятницу будет дуть слабый ветер с запада, который во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +22 градусов.
В Риге дождь ожидается главным образом после обеда, возможна также гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов, а днем - от +20 до +22 градусов.
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