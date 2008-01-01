Пятница, 9 августа: дожди не отступают

Новости Латвия | 9 августа 2019 | 11:07

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Пятница будет дождливой, а в середине дня возможна гроза, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу днем во многих районах пройдет дождь, который местами будет сильным. Днем в пятницу будет дуть слабый ветер с запада, который во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +22 градусов.

В Риге дождь ожидается главным образом после обеда, возможна также гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов, а днем - от +20 до +22 градусов.



LSM