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Новости Общество | 8 августа 2019 | 18:40
Появится новый объект среды – Памятник Храму Иезуитов
На территории Даугавпилсской крепости в 1737 году был построен храм иезуитов и Даугавпилс стал значимым духовным центром. Во время Второй мировой войны храм был разрушен, а в 1951 году руины снесены.
Сейчас о храме напоминает пригорок и установленная на нем памятная плита с описанием церкви. На заседании Градостроительной комиссии было рассмотрено предложение установить памятник храму иезуитов. Члены комиссии обсуждали место установки памятника. Фундамент разрушенного здания расположен на частной территории. Было принято решение провести с владельцем земли переговоры о возможности установки объекта среды на основании храма. Параллельно будет объявлен конкурс эскизов по благоустройству территории.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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