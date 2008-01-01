Появится новый объект среды – Памятник Храму Иезуитов

Новости Общество | 8 августа 2019 | 18:40

На территории Даугавпилсской крепости в 1737 году был построен храм иезуитов и Даугавпилс стал значимым духовным центром. Во время Второй мировой войны храм был разрушен, а в 1951 году руины снесены.

Сейчас о храме напоминает пригорок и установленная на нем памятная плита с описанием церкви. На заседании Градостроительной комиссии было рассмотрено предложение установить памятник храму иезуитов. Члены комиссии обсуждали место установки памятника. Фундамент разрушенного здания расположен на частной территории. Было принято решение провести с владельцем земли переговоры о возможности установки объекта среды на основании храма. Параллельно будет объявлен конкурс эскизов по благоустройству территории.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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