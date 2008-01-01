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Сегодня вам, скорее всего, придется делать вид, что вы понимаете все происходящее, и вполне со всем согласны. Происходит что-то, что вы не можете до конца осмыслить, поэтому, наверное, лучше будет не вмешиваться.
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Новости Общество | 8 августа 2019 | 18:36
Председателем комитета по вопросам образования и культуры избран Айварс Брокс
8 августа на очередном заседании Комитета по вопросам образования и культуры депутаты сменили председателя комитета.
С должности председателя снята Ливия Янковска, председателем избран Айварс Брокс.
Заместителем председателя избрана Наталья Кожанова.
Отдел общественных отношений и маркетинга.
Daugavpils.lv
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