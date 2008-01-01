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Новости Общество | 8 августа 2019 | 18:36

Председателем комитета по вопросам образования и культуры избран Айварс Брокс

8 августа на очередном заседании Комитета по вопросам образования и культуры депутаты сменили председателя комитета.

С должности председателя снята Ливия Янковска, председателем избран Айварс Брокс.
Заместителем председателя избрана Наталья Кожанова.

 

Отдел общественных отношений и маркетинга.

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