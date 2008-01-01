Подписан договор о строительстве новой котельной на ТЭЦ-3

Новости Общество | 8 августа 2019 | 18:32

8 августа в Даугавпилсской городской думе был подписан долгожданный договор о строительстве новой котельной на щепе. Самая крупная котельная, позволяющая впредь городу самостоятельно производить всю необходимую теплоэнергию - без привлечения частников, будет построена на территории ТЭЦ-3 по ул. Менделеева, 13А. Реализует проект международное обьединение предприятий «Filter/Axis», действующее в шести странах.

Самоуправлению и муниципальному предприятию «Daugavpils siltumtīkli» удалось провести непростой отбор претендентов, и теперь, наконец-то, дан «зеленый свет» на выполнение строительных работ, которые нужно завершить до конца 2020 года.

Территория у ТЭЦ-3 преобразится самым кардинальным образом – будут вырыты подземные цистерны, демонтирована одна железнодорожная ветка, привезен новый грунт и проведены другие работы.

Общая стоимость проекта составляет 13,5 млн. евро, из которых 5,3 млн евро придется на счет софинансирования Европейского фонда Кохэзии. Мощность новой био-котельной составит 36 МВт и благодаря ей город сможет производить более дешевую теплоэнергию, а в перспективе – отказаться от услуг частных предприятий, которые работают по схемам когенерации.

Наряду с этим Даугавпилсские теплосети ведут активную работу по перестройке магистральных теплотрасс в микрорайонах Химии, Эспланады и в поселке Железнодорожников – самые активные работы ведутся по улицам Ятниеку и Стадиона. Ввиду этого во многих домах приостановлена подача горячей воды - на время ремонта жителям рекомендуется закрыть соответствующие счётчики, что бы расчёт производился за реально потреблённую воду.

В настоящий момент тариф на теплоэнергию в Даугавпилсе находится на самом низком уровне среди крупных городов Латвии и составляет 44,59 евро за Мвт-ч. По сравнению с августом прошлого года, этот показатель сократился на целых 20%. Предприятие «Daugavpils Siltumtīkli» намерено и дальше поддерживать этот уровень тарифа, и призывает горожан рассчитаться по задолженностям за теплоэнергию до начала нового отопительного сезона.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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