ДЛРЗ отметил свой 153-й день рождения!

Новости Экономика | 8 августа 2019 | 12:44

ДЛРЗ ДЛРЗ

2 августа 2019 года в Центре культуры «Варпа» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника и 153-му дню рождения Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (ДЛРЗ). Минувший год на предприятии проходил под знаком трансформации, потому преобразованиям был посвящен и вечер отдыха с соблюдением многолетних традиций: гимн завода, поздравления от руководства предприятия, чествование ветеранов производства, конкурсы и дискотека.

Праздничный вечер, организованный администрацией и профсоюзом завода, начался с исполнения песни, написанной к 150-летию ЛРЗ поэтессой Светланой Семеновой и композитором Нелли Хакель.

Торжественное мероприятие открыл председатель Правления АО «ДЛРЗ», генеральный директор Геримантас Баканас: «У завода много традиций, и его коллективу нужно за них держаться. Если есть традиции отмечать вместе профессиональный праздник, чествовать ветеранов, сообща выезжать на зимнюю рыбалку или спортивные состязания, то традиции необходимо внедрять и в производство. К примеру, выполнять определенную планку по ремонту локомотивов, чтобы на следующем празднике генеральный директор с гордостью мог говорить и об этой успешной производственной традиции. И придумывать новые традиции, которые помогут нам вместе работать и поднимать на своих руках этот завод. Давайте держаться «за душу завода» и стараться ее не терять! Большое почтение всем вам за трудную работу и самоотдачу!»

Цифра: На 1 августа 2019 года трудовой коллектив ДЛРЗ составляли 647 работников.

Член правления АО «ДЛРЗ» Наталия Петрова в своем выступлении отметила, что «прошедший год принес каждому из нас много новостей, перемен, опыта, сбывшихся надежд или горьких разочарований. Но какими бы крутыми ни были рабочие виражи, работает завод и работаем мы, его коллектив. На ЛРЗ продолжается процесс трансформации, и в тему нашего вечера я прочту стихотворение, в котором есть такие строки: «Не бояться сложных ситуаций, с честью избавляться от невзгод!» Чего я и желаю всему коллективу! А каждому из нас - здоровья, благополучия, успехов во всех делах!»

Заместитель председателя заводской профсоюзной организации Анна Шаранина в своем выступлении особое внимание уделила ветеранам, которые трудились на ЛРЗ в сложное послевоенное время, создали мощный производственный фундамент, который остался ныне работающему поколению. И новая смена понимает, что его нужно укреплять, развивать и идти вперед.

Ветеран ЛРЗ, в свое время 15 лет руководивший предприятием, Эмиль Буш в поздравлении сделал акцент на славную историю завода. За эти годы многое изменилось на ЛРЗ, особенно стал очевиден прогресс, когда предприятие начало ремонтировать тепловозы: бурно развивались технологии, оборудование и коллектив: «Я думаю и сегодняшний коллектив завода нацелен на то, чтобы ЛРЗ работал, люди были довольны своей работой и получали зарплату, на которую могли бы прокормить семьи. Я с огромным удовольствием наблюдаю за успехами завода. Желаю заводу оставаться флагманом промышленности в Даугавпилсе, а его сотрудникам - отличных праздников, здоровья, успехов во всем и всего самого лучшего в работе и личной жизни!»

Представители правления общественной организации «Крона» во главе с председателем Валентиной Пурвинской, поздравив коллег с профессиональным праздником, напомнили об огромном вкладе ЛРЗ в экономику Даугавпилса, начиная от строительства трамвайной линии до строительства жилых многоквартирных домов, зданий, стадиона, памятных мест.

Самым торжественным моментом ежегодного праздника железнодорожников является чествованием работников, которым присваивается звание «Ветеран ЛРЗ». В 2019 году сотрудников, которые непрерывно и качественно проработали на заводе 25 лет, оказалось десять. Приказ о премировании и присвоении звания «Ветеран завода 2019» 10 работникам ЛРЗ зачитала директор по персоналу Виктория Гаврилова. Благодарственные грамоты, цветы и подарки ветеранам на сцене торжественно вручили генеральный директор Г.Баканас и заместитель председателя профсоюза А.Шаранина.

«Ветераны завода» 2019 года:

1. Семенов Юрий – инженер метрологии, руководитель бюро,

2. Деделис Дмитрий – оператор станка ЧПУ,

3. Каптелин Виталий – заливщик металла,

4. Кирсанов Владимир – директор сервисного обслуживания,

5. Еремин Владислав – испытатель электромашин и аппаратов,

6. Иванов Дмитрий – электрослесарь,

7. Савицкий Игорь – слесарь подвижного состава,

8. Архипов Виктор – испытатель дизелей,

9. Стельмачонок Валерий - слесарь подвижного состава,

10. Доровских Вячеслав – электрослесарь.

Официальная часть праздника завершилась коллективной фотосессией, а также индивидуальным фотографированием на фоне баннера ЛРЗ.

В этом году организаторы отступили от традиции в развлекательной части праздника опираться на заводские команды, которые готовятся заранее на заданные темы и номера. Заводчане хотели просто отдохнуть и потанцевать. И у них была такая возможность! Команды сформировали прямо на месте, дав им соответствующие названия: «Оптимисты», «Веселый паровоз», «Динамо», «Удовольствие» и т.д.. Конкурсов было много, все с юмором и на железнодорожную тематику. Например, вы знаете, что такое «сходить на гэмбу», поучаствовать в «тимбилдинговых мероприятиях» или кто такой «стрелочник»? А капитаны команд в курсе! Команды тоже не посрамили своих капитанов и правильно ответили на все загадки. И показать слаженную, непрерывную работу производства на примере игры по номерам также успешно удалось. Юмористические конкурсы сменили вокальный и танцевальный. Победителей и проигравших не было – призы и щедрые аплодисменты зрителей достались всем участникам конкурсов.

К финалу вечера состоялся розыгрыш традиционной лотереи, которую проводит профсоюз. Радости счастливчиков не было предела!



ДЛРЗ