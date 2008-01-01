Китайский бизнесмен намерен купить здание госпиталя в Крепости

Новости Общество | 8 августа 2019 | 11:17

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Инвестор, проживающий в Китае, изъявил желание приобрести здание госпиталя, расположенное в Даугавпилсской крепости.

До этого инвестор бывал в крепости, посещал центр Ротко и оказывал спонсорскую помощь в организации мероприятий центра. Род деятельности потенциального инвестора тесно связан с искусством, ему принадлежит большая галерея искусств в Пекине.

В Даугавпилсской крепости инвестор планирует создать галерею искусств, которая стала бы своеобразным мостом между Китаем и Европой. На заседании Градостроительной комиссии идею поддержали и приняли решение проинформировать потенциального инвестора о требованиях по реставрации здания госпиталя.

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