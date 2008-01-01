Четверг 8 августа: дожди и ливни

Новости Латвия | 8 августа 2019 | 11:09

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг дождь ожидается на большей части территории Латвии, а самые сильные ливни пройдут в Курземе и Латгале, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С утра в Курземе ожидается дождь, возможна гроза. На востоке страны образуется туман. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит +12…+16 градусов, однако местами на востоке она упадет до +9 градусов.

Днем погодные условия определит небольшой, но активный циклон, поэтому небо будет преимущественно затянуто облаками. На большей части территории страны ожидаются осадки, в отдельных районах - гроза. В Курземе и Латгале ожидается продолжительный дождь, количество осадков достигнет 15-30 мм. К вечеру небо на западе начнет проясняться. На большей части территории страны ветер будет слабым, а на юго-востоке будет дуть умеренный ветер с севера. Во время грозы ветер будет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +19…+22 градуса.

В Риге в четверг небо будет затянуто облаками, временами ожидается дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым. Максимальная температура воздуха составит +19…+21 градус.

LSM