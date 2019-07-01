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Новости Общество | 7 августа 2019 | 12:21

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 31 июля по 6 августа 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Andrejeva Tamāra (29.07.1924 - 05.08.2019)
Bulasova Gaļina (05.06.1940 - 03.08.2019)
Drobota Inna (19.01.1946 - 02.08.2019)
Gribute Sofija (09.01.1933 - 03.08.2019)
Gutkovska Ņina (02.05.1936 - 03.08.2019)
Konovaļonoks Ivans (01.02.1951 - 01.08.2019)
Kuligins Anatolijs (20.08.1959 - 30.07.2019)
Kumačeva Tamara (30.09.1951 - 01.08.2019)
Mičūns Mečislavs (04.11.1958 - 31.07.2019)
Mihaļcovs Vasilijs (16.01.1932 - 02.08.2019)
Mizavcova Alla (15.08.1949 - 01.08.2019)
Nazarovs Genadijs (15.12.1959 - 29.07.2019)
Ruļeviča Janīna (02.09.1942 - 01.08.2019)
Sidorovs Stepans (20.04.1936 - 31.07.2019)
Štrumpfere Monika (06.05.1932 - 05.08.2019)
Truboviča Valija (02.07.1925 - 05.08.2019)
Vasiļjevs Vladimirs (27.06.1948 - 01.08.2019)
Vlasenko Aleksandrs (10.03.1937 - 30.07.2019)
Vrettosa Svetlana (14.09.1953 - 04.08.2019).
 

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