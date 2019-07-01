Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 августа
Именины:
Алфредс, Фредис, Мадарс / Александр, Анна, Олимпиада
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1187 ()
|GBP
|0.9183 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.7977 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
На следующей неделе станет теплее
В выходные в Латвию с северным ветром опять придет более холодный воздух, что особенно сильно будет ...
2. Ремонты в учебных заведениях города почти закончены
3. Юные спортсмены Даугавпилса награждены денежными призами
4. «Daugavpils Satiksme» вводит электронные кассовые аппараты
5. Первый заводской турнир по волейболу прошёл успешно
7. Пятница, 2 августа: прохлада без осадков
8. Песни земляничных боров пели Лиозно и Даугавпилс
9. Ветеранам вручили награды в честь 75-летия освобождения Беларуси
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 августа 2019 | 12:21
Ушли в мир иной...
С 31 июля по 6 августа 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Andrejeva Tamāra (29.07.1924 - 05.08.2019)
Bulasova Gaļina (05.06.1940 - 03.08.2019)
Drobota Inna (19.01.1946 - 02.08.2019)
Gribute Sofija (09.01.1933 - 03.08.2019)
Gutkovska Ņina (02.05.1936 - 03.08.2019)
Konovaļonoks Ivans (01.02.1951 - 01.08.2019)
Kuligins Anatolijs (20.08.1959 - 30.07.2019)
Kumačeva Tamara (30.09.1951 - 01.08.2019)
Mičūns Mečislavs (04.11.1958 - 31.07.2019)
Mihaļcovs Vasilijs (16.01.1932 - 02.08.2019)
Mizavcova Alla (15.08.1949 - 01.08.2019)
Nazarovs Genadijs (15.12.1959 - 29.07.2019)
Ruļeviča Janīna (02.09.1942 - 01.08.2019)
Sidorovs Stepans (20.04.1936 - 31.07.2019)
Štrumpfere Monika (06.05.1932 - 05.08.2019)
Truboviča Valija (02.07.1925 - 05.08.2019)
Vasiļjevs Vladimirs (27.06.1948 - 01.08.2019)
Vlasenko Aleksandrs (10.03.1937 - 30.07.2019)
Vrettosa Svetlana (14.09.1953 - 04.08.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий