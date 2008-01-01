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Новости Латвия | 7 августа 2019 | 12:05

Самым теплым и солнечным днем недели станет суббота

Пресс-фото

По прогнозам метеорологов, во второй половине недели Латвию краешком заденет циклон, так что в четверг местами, особенно в Латгалии, возможны проливные дожди и грозы. Пятница будет прохладной, дожди продолжатся, а вот суббота наконец порадует ясной погодой.

В субботу атмосферное давление немного повысится, облачность рассеется, выглянет солнце, и температура воздуха достигнет 20-25 градусов.

В воскресенье снова станет прохладнее: с Атлантики до Латвии дотянется очередной циклон, будет всего 18-22 градуса, много где ожидается небольшой дождь.

По оценке синоптиков, на будущей неделе погода останется переменчивой, и вряд ли воздух будет прогреваться больше чем до 20 градусов.


LSM

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