Самым теплым и солнечным днем недели станет суббота

Новости Латвия | 7 августа 2019 | 12:05

Пресс-фото Пресс-фото

По прогнозам метеорологов, во второй половине недели Латвию краешком заденет циклон, так что в четверг местами, особенно в Латгалии, возможны проливные дожди и грозы. Пятница будет прохладной, дожди продолжатся, а вот суббота наконец порадует ясной погодой.

В субботу атмосферное давление немного повысится, облачность рассеется, выглянет солнце, и температура воздуха достигнет 20-25 градусов.

В воскресенье снова станет прохладнее: с Атлантики до Латвии дотянется очередной циклон, будет всего 18-22 градуса, много где ожидается небольшой дождь.

По оценке синоптиков, на будущей неделе погода останется переменчивой, и вряд ли воздух будет прогреваться больше чем до 20 градусов.



LSM