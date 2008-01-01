Среда, 7 августа: осадки прекратятся во второй половине дня

Новости Латвия | 7 августа 2019 | 11:56

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В среду в первой половине дня во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В среду в середине дня небо начнет проясняться. После обеда дожди возможны только в восточной части страны. Воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В Риге будет в основном облачно, с утра пройдет кратковременный дождь, в середине дня облачность рассеется. Температура поднимется до +22…+24 градусов.



LSM