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Новости Общество | 6 августа 2019 | 18:52

Даугавпилсская региональная больница приостановила плановые операции

В Даугавпилсской региональной больнице до 1 сентября приостановлено проведение плановых операций из-за чрезмерной нагрузки на анестезиологов и реаниматологов, написал сегодня в фейсбуке член правления больницы Григорий Семенов.

Он пояснил, что по состоянию здоровья неожиданно не смогли работать два специалиста, к тому же сейчас период отпусков. Одному анестезиологу приходилось участвовать в 9-10 операциях ежедневно, а также дежурить 10-13 раз в месяц.

"Врачи работали на грани выгорания, и под угрозой оказалось качество оказания неотложной помощи", - пишет Семенов, в то же время выражая благодарность коллегам, которые отложили запланированные отпуска. 1 августа одному врачу пришлось разрываться между кесаревым сечением, обеспечением искусственной вентиляции легких другому пациенту и интубацией третьего, и во всех случаях удалось обеспечить качественную медицинскую помощь.

С сегодняшнего дня в больнице отложены все плановые операции, которые по состоянию здоровья пациентов можно отложить. Выполняться будут только приоритетные операции - в острых и неотложных случаях, а также в случаях первично диагностированных онкологических заболеваний и эндопротезирование. До 1 сентября больница сделает все возможное, чтобы решить проблему дефицита кадровых ресурсов.

Delfi
 

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