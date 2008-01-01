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Новости Происшествия | 6 августа 2019 | 18:51

Пограничники задержали контрабандистов со 105 000 нелегальных сигарет

В минувшую пятницу в Краславском крае была предотвращена попытка контрабанды табачных изделий: сотрудники Даугавпилсского управления Государственной пограничной службы (ГПС) задержали подозреваемых с партией сигарет.

Как отмечают в пресс-центре ГПС, задержание проводилось на основании оперативной информации. Подозреваемых 1995 и 1989 г.р. задержали в волости Индрас, примерно в 400 метрах от границы. В ходе проверки у них изъяли семь пакетов с сигаретами "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Задержанные переданы для дальнейших процессуальных действий Госполиции. Ведется следствие.

Delfi
 

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