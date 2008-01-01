Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 6 августа 2019 | 13:18

На 6 августа 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор;

- администраторы отелей;

- арт-терапевт;

- ассистент по продажам;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекари;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель/ экспедитор;

- врачи;

- глава администрации (Салиенская волость);

- дамский парикмахер;

- дорожно-строительный рабочий;

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер по качеству;

- инженер по охране труда;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-электрик;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант клиентов по продажам;

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра (Вишки);

- медсестра в дошкольных учреждениях;

- менеджер автосервиса;

- механик в цех;

- мойщик;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- начальник технического отдела (водоснабжение);

- няня;

- опекун (работа в Калупе);

- опекун приюта для собак и кошек (Демене);

- оператор ввода данных;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор лесопилки;

- оператор линии розлива;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор пескоструйной обработки;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор хлебопекарного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- пекарь;

- переводчик;

- плавильщик металла;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощник столяра;

- помощники поваров;

- посудомойка;

- преподаватель английского языка;

- программисты;

- продавец киоска;

- продавец - консультант;

- продавцы на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- работник по выращиванию зерновых;

- работник склада;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель / монитор-консультант;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель сельскохозяйственного предприятия (Рудзиши, Медуми);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлических конструкций;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- социальные работники;

- социальный опекун (Вишки);

- социальный реабилитолог (Вишки);

- специалист по дизайну;

- специалист по землеустройству;

- специалист по косметологии;

- специалисты по продажам;

- специалисты по рекламе;

- старший повар;

- старший тюремный инспектор;

- столяры-мебельщики;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- тестер информационной системы;

- тестомес;

- техник по качеству;

- техник холодильных систем;

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- тракторист (Меймури, Скрудалиена);

- транспортный механик;

- уборщик;

- упаковщики;

- установщик вентиляционных систем;

- установщик электронного оборудования;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель дошкольного образования (Силене);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и основ программирования;

- учитель латышского языка / литературы;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель химии;

- учителя физики;

- финансовый аналитик;

- члены правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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