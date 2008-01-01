Комбинат бытовых услуг возглавил Николай Игнатьев

Новости Политика | 6 августа 2019 | 12:48

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6 августа 2019 года состоялось собрание держателей капитала SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”, на котором были произведены изменения в руководстве этого муниципального предприятия, - сообщает сайт Даугавпилсской городской думы.

Решением держателя капитала SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” от должности члена правления освобожден Марис Войтанс (Согласие) и назначен новый руководитель - Николай Игнатьев (Латгальская партия).

М.Войтанс проработал в должности руководителя Комбината бытовых услуг менее полугода, в свое время сменив на этом посту Андрея Ершова (Латгальская партия). Официальной причиной прекращения трудовых отношений с А.Ершовым была названа утрата доверия работодателя. Причина освобождения от должности М.Войтанса пока не названа.

Как сообщает муниципальный сайт, Н.Игнатьев членом правления КБО назначен до оглашения результатов конкурса вакансий. Конкурс на должность члена правления SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” с окладом в 1550 евро продлится до 12 августа.

Держателем капитала SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” является Даугавпилсская городская дума.

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