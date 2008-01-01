Вторник, 6 августа: тепло и солнечно, но только до вечера

Новости Латвия | 6 августа 2019 | 12:40

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Сегодняшний день будет теплее предыдущих, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Утро будет солнечным, но позднее с запада постепенно небо начнет затягиваться облаками. После обеда в Курземе и центральной части страны возможен дождь, а местами и гроза.

Ветер умеренный, юго-западный.

Максимальная температура воздуха составит +19..+24 градусов.

В Риге в первой половине дня будет солнечно, но после обеда облачность усилится, а к вечеру возможны дожди. Днем воздух прогреется до +22..+23 градусов.

LSM