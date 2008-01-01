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6 августа
Международный день «Врачи мира за мир»
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Айсма, Асколдс / Анатолий, Борис, Глеб, Давид
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Сегодня, вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать - не надо. Поберегите связки.
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Новости Латвия | 6 августа 2019 | 12:40
Вторник, 6 августа: тепло и солнечно, но только до вечера
Сегодняшний день будет теплее предыдущих, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Утро будет солнечным, но позднее с запада постепенно небо начнет затягиваться облаками. После обеда в Курземе и центральной части страны возможен дождь, а местами и гроза.
Ветер умеренный, юго-западный.
Максимальная температура воздуха составит +19..+24 градусов.
В Риге в первой половине дня будет солнечно, но после обеда облачность усилится, а к вечеру возможны дожди. Днем воздух прогреется до +22..+23 градусов.
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