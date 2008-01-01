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Новости Культура | 5 августа 2019 | 23:44
Даугавпилсский театр начинает сезон 2019/2020
В пятницу, 2 августа, коллектив Даугавпилсского театра собрался на очередное собрание, посвященное открытию нового сезона, на котором обсуждались планы на конец нынешнего и начало следующего годов.
Новый сезон начнется пьесой скандального итальянского кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини Affabulazione в не менее провокационной постановке, осуществленной Олегом Шапошниковым и Люциной Сосновской (Польша). Это будет мультимедийный проект, в котором драматическая игра актеров переплетается с киноискусством и театром тела. В создании спектакля участвуют также режиссер Инара Колмане и композитор Екаб Ниманис. Премьера состоится 14 сентября.
На 4 октября запланирована премьера спектакля «Человек из Подольска» в режиссуре Георгия Суркова. Автор пьесы «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов в 2018 году получил «Золотую маску» в категории «Лучший драматург». Одну из ролей в этом спектакле сыграет новая актриса Даугавпилсского театра Кристина Захарова, с которой зрители знакомы по мюзиклу «Джейн Эйр» - она была одной из солисток. К танцевальной труппе Даугавпилсского театра в новом сезоне присоединится Ванда Гибовская.
Впервые за всю историю Даугавпилсского театра будет поставлен детский спектакль на латгальском языке, режиссер постановки Марис Корсиетс. Продолжая традицию последних лет, в конце декабря театр пригласит зрителей на особый концерт, посвященный Новому году. В самом начале 2020 года всех ожидает новый танцевальный спектакль, его хореографом будет Ирина Савельева, а также спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» в постановке Люцины Сосновской.
Уже в сентябре Даугавпилсский театр снова отправится на гастроли в Ригу: мюзикл «Джейн Эйр» сыграют во Дворце культуры ВЭФ, спектакль «Кричащие» - в театральном доме «Лошадиная почта» Академии культуры, «Юбилей ‘98» - в театре на улице Гертрудес. В октябре в Рижском русском театре имени Михаила Чехова можно будет увидеть спектакль «Голый король», с которым Даугавпилсский театр успешно участвовал в нескольких международных фестивалях. С учетом того, что уже сейчас в Риге все билеты на гастрольный спектакль «Кричащие» распроданы, в октябре запланированы два дополнительных спектакля во Дворце культуры ВЭФ.
Рекомендуем зрителям следить за новостями, так как в новом сезоне, как и прежде, Даугавпилсский театр позаботится о приятных сюрпризах!
Daugavpils.lv
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