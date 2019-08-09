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Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
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Новости Спорт | 5 августа 2019 | 23:39
Принимаются заявки на игру «Битва лучников»
12 августа, в международный день молодежи, в 18:00 в Парке Дубровина состоится игра «БИТВА ЛУЧНИКОВ».
В игре «БИТВА ЛУЧНИКОВ» участвуют две команды из четырех человек. Каждый участник вооружается лукам и стрелами с мягкими наконечниками. Игровая площадка оборудована бункерами для укрытия и целями на территории каждой команды.
Основная задача команды - получить как можно больше очков за один раунд длительностью 10 минут! Распределение очков:
1 очко – за попадание по противнику.
2 очка – за попадание по цели соперников.
Игрок остается на поле и продолжает играть независимо от того, сколько раз в него попали.
Заявки команд из 4 человек можно высылать до 09.08.2019 на электронную почту: iic.informacija@gmail.com, указывая следующую информацию:
Название команды;
Имя и фамилия капитана команды, контактный телефон и электронную почту;
Имя и фамилия заместителя капитана команды, контактный телефон и электронную почту.
Игру проводит Центр инновационного образования «DINO» при поддержке организации „D-Pro DJ'S School”.
Мероприятие проходит в рамках проекта „Kopā būt” при финансовой поддержке программы Даугавпилсской городской думы “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
Daugavpils.lv
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