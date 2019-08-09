Принимаются заявки на игру «Битва лучников»

Новости Спорт | 5 августа 2019 | 23:39

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12 августа, в международный день молодежи, в 18:00 в Парке Дубровина состоится игра «БИТВА ЛУЧНИКОВ».

В игре «БИТВА ЛУЧНИКОВ» участвуют две команды из четырех человек. Каждый участник вооружается лукам и стрелами с мягкими наконечниками. Игровая площадка оборудована бункерами для укрытия и целями на территории каждой команды.

Основная задача команды - получить как можно больше очков за один раунд длительностью 10 минут! Распределение очков:

1 очко – за попадание по противнику.

2 очка – за попадание по цели соперников.

Игрок остается на поле и продолжает играть независимо от того, сколько раз в него попали.

Заявки команд из 4 человек можно высылать до 09.08.2019 на электронную почту: iic.informacija@gmail.com, указывая следующую информацию:

Название команды;

Имя и фамилия капитана команды, контактный телефон и электронную почту;

Имя и фамилия заместителя капитана команды, контактный телефон и электронную почту.

Игру проводит Центр инновационного образования «DINO» при поддержке организации „D-Pro DJ'S School”.

Мероприятие проходит в рамках проекта „Kopā būt” при финансовой поддержке программы Даугавпилсской городской думы “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

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