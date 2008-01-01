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Новости Культура | 5 августа 2019 | 23:34
В Даугавпилсе наступил «Музыкальный август»
С первым числом последнего летнего месяца в Даугавпилсе наступил «Музыкальный август». Этот ставший уже традиционным для города цикл мероприятий был открыт выступлениями энергичной джаз-фанк группы «Very Cool People» и зажигательной Айи Андреевой в сквере Андрея Пумпура.
Впереди даугавпилчан и гостей города ожидает еще целых пять уникальных концертов на любой вкус.
8 августа в 18:30 в Даугавпилсском театре вместе с биг-бэндом Латвийского Радио выступит американская джаз-дива Шейна Стил (Shayna Steele).
15 августа в 18:00 в концертный зал Дома Единства на выступление камерного трио приглашаются любители классической музыки, а уже на следующий день, 16 августа, в 17:30 в Даугавпилсском театре пройдет концерт песен маэстро Раймонда Паулса с его личным участием.
22 августа в театре пройдут концерты двух выдающихся латвийских солистов - Айнарса Миелавса (17:30) и Марии Наумовой (19:30).
Завершающим аккордом «Музыкального августа» в конце месяца (29.08) станут представления Литовского филармонического камерного ансамбля «Musica Humana» (18:00) и выдающихся музыкантов и вокалистов из России и Литвы, которые сыграют оперу «Йоланта» Петра Чайковского в концертном зале Дома Единства (19:30).
Daugavpils.lv
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