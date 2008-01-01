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Новости Общество | 5 августа 2019 | 23:19
В Даугавпилсе ученые открыли неизвестный ранее науке вид паразитов
Исследователи Даугавпилсского Университета обнаружили и описали неизвестный ранее науке вид паразитов, которому дали название Sarcocystis ratti. Как отметили Delfi представители университета, в наше время в отрасли паразитологии это редкое явление.
Паразит Sarcocystis ratti был обнаружен латвийскими учеными в мускулатуре черных крыс. Его назвали, отталкиваясь от научного названия этого вида крыс — Rattus rattus (лат.).
Отмечается, что на данный момент этот вид паразита констатирован только в Латвии. В описании вида участвовали исследователи Института естественных наук и технологий Муза Кирюшина и Инесе Гаваране, а также докторанты Даугавпилсского Университета Виктория Кириллова и Эвита Гравеле.
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