В Даугавпилсе ученые открыли неизвестный ранее науке вид паразитов

Новости Общество | 5 августа 2019 | 23:19

Исследователи Даугавпилсского Университета обнаружили и описали неизвестный ранее науке вид паразитов, которому дали название Sarcocystis ratti. Как отметили Delfi представители университета, в наше время в отрасли паразитологии это редкое явление.

Паразит Sarcocystis ratti был обнаружен латвийскими учеными в мускулатуре черных крыс. Его назвали, отталкиваясь от научного названия этого вида крыс — Rattus rattus (лат.).

Отмечается, что на данный момент этот вид паразита констатирован только в Латвии. В описании вида участвовали исследователи Института естественных наук и технологий Муза Кирюшина и Инесе Гаваране, а также докторанты Даугавпилсского Университета Виктория Кириллова и Эвита Гравеле.

Delfi